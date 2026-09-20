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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 8
Al-'Ankabut
8
29:8
ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبيكم بما كنتم تعملون ٨
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًۭا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨
وَوَصَّيۡنَا
ﱎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﱏ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱐ
حُسۡنٗاۖ
ﱑﱒ
وَإِن
ﱓ
جَٰهَدَاكَ
ﱔ
لِتُشۡرِكَ
ﱕ
بِي
ﱖ
مَا
ﱗ
لَيۡسَ
ﱘ
لَكَ
ﱙ
بِهِۦ
ﱚ
عِلۡمٞ
ﱛ
فَلَا
ﱜ
تُطِعۡهُمَآۚ
ﱝﱞ
إِلَيَّ
ﱟ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﱠ
فَأُنَبِّئُكُم
ﱡ
بِمَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
تَعۡمَلُونَ
ﱤ
٨
ﱥ
[8] และเราได้สั่งเสียงมนุษย์ให้ทำดีต่อบิดามารดาของเขา และถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสอง ยังข้าคือการกลับของพวกเจ้า ดังนั้นข้าจะแจ้งแก่พวกเข้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้
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