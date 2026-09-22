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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 68
Al-'Ankabut
68
29:68
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٦٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨
وَمَنۡ
ﱽ
أَظۡلَمُ
ﱾ
مِمَّنِ
ﱿ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲀ
عَلَى
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
كَذِبًا
ﲃ
أَوۡ
ﲄ
كَذَّبَ
ﲅ
بِٱلۡحَقِّ
ﲆ
لَمَّا
ﲇ
جَآءَهُۥٓۚ
ﲈﲉ
أَلَيۡسَ
ﲊ
فِي
ﲋ
جَهَنَّمَ
ﲌ
مَثۡوٗى
ﲍ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﲎ
٦٨
ﲏ
[68] และใครเล่าจะอธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แก่อัลลอฮฺ หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มายังเขา ที่พำนักในนรกญะฮันนัมมิใช่สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือ
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