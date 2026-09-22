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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 62
Al-'Ankabut
62
29:62
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ٦٢
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٦٢
ٱللَّهُ
ﲬ
يَبۡسُطُ
ﲭ
ٱلرِّزۡقَ
ﲮ
لِمَن
ﲯ
يَشَآءُ
ﲰ
مِنۡ
ﲱ
عِبَادِهِۦ
ﲲ
وَيَقۡدِرُ
ﲳ
لَهُۥٓۚ
ﲴﲵ
إِنَّ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
بِكُلِّ
ﲸ
شَيۡءٍ
ﲹ
عَلِيمٞ
ﲺ
٦٢
ﲻ
[62] อัลลอฮฺทรงให้เครื่องยังชีพกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขาแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
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