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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 6
Al-'Ankabut
6
29:6
ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ٦
وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦
وَمَن
ﳅ
جَٰهَدَ
ﳆ
فَإِنَّمَا
ﳇ
يُجَٰهِدُ
ﳈ
لِنَفۡسِهِۦٓۚ
ﳉﳊ
إِنَّ
ﳋ
ٱللَّهَ
ﳌ
لَغَنِيٌّ
ﳍ
عَنِ
ﳎ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳏ
٦
ﳐ
[6] และผู้ใดต่อสู้ดิ้นรน แท้จริงเขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเอง แท้จริงอัลลอฮฺนั้น แน่นอน ทรงมั่งมีเหนือประชาชาติทั้งหลาย
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