ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 57
Al-'Ankabut
57
29:57
كل نفس ذايقة الموت ثم الينا ترجعون ٥٧
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧
كُلُّ
ﱭ
نَفۡسٖ
ﱮ
ذَآئِقَةُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡتِۖ
ﱰﱱ
ثُمَّ
ﱲ
إِلَيۡنَا
ﱳ
تُرۡجَعُونَ
ﱴ
٥٧
ﱵ
[57] ทุก ๆ ชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสความตายแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับยังเรา
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน