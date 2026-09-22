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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 56
Al-'Ankabut
56
29:56
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ٥٦
يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ٥٦
يَٰعِبَادِيَ
ﱤ
ٱلَّذِينَ
ﱥ
ءَامَنُوٓاْ
ﱦ
إِنَّ
ﱧ
أَرۡضِي
ﱨ
وَٰسِعَةٞ
ﱩ
فَإِيَّٰيَ
ﱪ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱫ
٥٦
ﱬ
[56] โอ้ปวงบ่วงของข้า บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ๋ย แท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาล ดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดี
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