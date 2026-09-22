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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 55
Al-'Ankabut
55
29:55
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ٥٥
يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يَوۡمَ
ﱖ
يَغۡشَىٰهُمُ
ﱗ
ٱلۡعَذَابُ
ﱘ
مِن
ﱙ
فَوۡقِهِمۡ
ﱚ
وَمِن
ﱛ
تَحۡتِ
ﱜ
أَرۡجُلِهِمۡ
ﱝ
وَيَقُولُ
ﱞ
ذُوقُواْ
ﱟ
مَا
ﱠ
كُنتُمۡ
ﱡ
تَعۡمَلُونَ
ﱢ
٥٥
ﱣ
[55] วันซึ่งการลงโทษจะครอบคลุมพวกเขาจากข้างบนพวกเขาและจากใต้เท้าของพวกเขา และพระองค์จะตรัสว่า พวกเจ้าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกรรมกระทำไว้
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