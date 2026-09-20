О человек, искренне возлюбивший своего Господа и жаждущий встречи с Ним, ты всеми силами стремишься приблизиться к Нему и снискать Его благоволение. Так возрадуйся же, ибо очень скоро ты встретишься со своим Возлюбленным! Эта встреча непременно состоится, а это значит, что ее можно назвать близкой. Посему готовься к Последней жизни и стремись к встрече со своим Господом с верой и надеждой. Но помни, что не каждому человеку удастся добиться желанной цели, поскольку Всевышний Аллах слышит людские речи и ведает о людских намерениях. Добиться желанной цели удастся только тем, кто был правдив и верен своим словам. А тот, кто был лжив и неверен, не сумеет обрести преуспеяние, на которое он рассчитывал. Воистину, Всевышнему Аллаху известно, кто достоин любви своего Господа, а кто не достоин этой высокой чести.