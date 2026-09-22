[ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم چۆن كتابمان بۆ پێغەمبەرانى پێش تۆ دابەزاندووە بەم شێوازە ئەو قورئانەمان بۆ تۆ دابەزاندووە [ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ] وە ئەوانەی كە كتابمان پێ بەخشیوون و ئەهلی كتابن [ يُؤْمِنُونَ بِهِ ] ئەوانە ئیمانی پێ دێنن وەك (عبداللەی كوڕی سەلام و سەلمانی فارسی) و ئەوانەی تر كە موسڵمان بوون [ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ] وە لە خەڵكی مەككەش هەیانە موسڵمان بووەو ئیمانی پێ هێناوە [ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) ] وە هیچ كەسێك نییە نكوڵی لە ئایەتەكانی ئێمە بكات تەنها كافران نەبێ.