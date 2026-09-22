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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 44
Al-'Ankabut
44
29:44
خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذالك لاية للمومنين ٤٤
خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٤٤
خَلَقَ
ﲝ
ٱللَّهُ
ﲞ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲟ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲠ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲡﲢ
إِنَّ
ﲣ
فِي
ﲤ
ذَٰلِكَ
ﲥ
لَأٓيَةٗ
ﲦ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
٤٤
ﲨ
[44] อัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงที่แน่นอน แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธา
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