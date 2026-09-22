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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 43
Al-'Ankabut
43
29:43
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ٤٣
وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ٤٣
وَتِلۡكَ
ﲓ
ٱلۡأَمۡثَٰلُ
ﲔ
نَضۡرِبُهَا
ﲕ
لِلنَّاسِۖ
ﲖﲗ
وَمَا
ﲘ
يَعۡقِلُهَآ
ﲙ
إِلَّا
ﲚ
ٱلۡعَٰلِمُونَ
ﲛ
٤٣
ﲜ
[43] และเหล่านี้คืออุปมาทั้งหลายที่เราได้เปรียบเทียบมัน สำหรับปวงมนุษย์ แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมันหรอก นอกจากผู้มีความรู้
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