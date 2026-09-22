نمونەى ئەو كەسانەى كە جگە لە خواى گەورە دەپەرستن [ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ] نموونەی ئەو كەسانەی كە جگە لە خوای گەورە ئەپەرستن وەكو نموونەی جاڵجاڵۆكەیەك وایە [ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ] كە خانوویەكی بۆ خۆی دروست كردووە [ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) ] بەدڵنیایی لاوازترین ماڵ ماڵی جاڵجاڵۆكەیە ئەگەر بزانن، (ئەوانەیشی كە عیبادەت بۆ جگە لە خواى گەورە ئەكەن عیبادەتەكەیان ئاوا پووچەڵ و بێ بنەمایەو خواكانیان وەكو جاڵجاڵۆكە لاوازو بێدەسەڵاتە، بە پێچەوانەى موسڵمانەوە كە خواى باڵادەستى بەدەسەڵاتى خاوەنى ئەم بوونەوەرە گەورەیە دەپەرستێت) .