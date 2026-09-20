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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 40
Al-'Ankabut
40
29:40
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٤٠
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًۭا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠
فَكُلًّا
ﱐ
أَخَذۡنَا
ﱑ
بِذَنۢبِهِۦۖ
ﱒﱓ
فَمِنۡهُم
ﱔ
مَّنۡ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
حَاصِبٗا
ﱘ
وَمِنۡهُم
ﱙ
مَّنۡ
ﱚ
أَخَذَتۡهُ
ﱛ
ٱلصَّيۡحَةُ
ﱜ
وَمِنۡهُم
ﱝ
مَّنۡ
ﱞ
خَسَفۡنَا
ﱟ
بِهِ
ﱠ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱡ
وَمِنۡهُم
ﱢ
مَّنۡ
ﱣ
أَغۡرَقۡنَاۚ
ﱤﱥ
وَمَا
ﱦ
كَانَ
ﱧ
ٱللَّهُ
ﱨ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
كَانُوٓاْ
ﱫ
أَنفُسَهُمۡ
ﱬ
يَظۡلِمُونَ
ﱭ
٤٠
ﱮ
[40] และแต่ละคนเราได้ลงโทษด้วยความผิดของเขา เช่นบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ส่งลมพายุร้ายทำลายเขา และบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ลงโทษเขาด้วยเสียงกัมปนาท และบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ให้แผ่นดินสูบเขา และบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ให้เขาจมน้ำตาย และอัลลอฮฺมิได้ทรงอธรรมแก่พวกเขา แต่พวกเขาต่างหากที่อธรรมต่อพวกเขาเอง
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