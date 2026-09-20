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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 37
Al-'Ankabut
37
29:37
فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٣٧
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٣٧
فَكَذَّبُوهُ
ﲤ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲥ
ٱلرَّجۡفَةُ
ﲦ
فَأَصۡبَحُواْ
ﲧ
فِي
ﲨ
دَارِهِمۡ
ﲩ
جَٰثِمِينَ
ﲪ
٣٧
ﲫ
[37] แต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขา ดังนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้คร่าพวกเขา แล้วพวกเขาได้ประสบความหายนะนอนพังพาบตายในบ้านของพวกเขา
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