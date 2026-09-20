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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 36
Al-'Ankabut
36
29:36
والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين ٣٦
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًۭا فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦
وَإِلَىٰ
ﲓ
مَدۡيَنَ
ﲔ
أَخَاهُمۡ
ﲕ
شُعَيۡبٗا
ﲖ
فَقَالَ
ﲗ
يَٰقَوۡمِ
ﲘ
ٱعۡبُدُواْ
ﲙ
ٱللَّهَ
ﲚ
وَٱرۡجُواْ
ﲛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَ
ﲝ
وَلَا
ﲞ
تَعۡثَوۡاْ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
مُفۡسِدِينَ
ﲢ
٣٦
ﲣ
[36] และยัง (หมู่ชน) มัดยัน (เราได้ส่ง) พี่น้องของพวกเขาคือ (ชุอัยบฺ) เขากล่าวขึ้นว่า โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย จงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และจงกลัวต่อวันสุดท้ายและอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย
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