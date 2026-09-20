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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 35
Al-'Ankabut
35
29:35
ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون ٣٥
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٣٥
وَلَقَد
ﲋ
تَّرَكۡنَا
ﲌ
مِنۡهَآ
ﲍ
ءَايَةَۢ
ﲎ
بَيِّنَةٗ
ﲏ
لِّقَوۡمٖ
ﲐ
يَعۡقِلُونَ
ﲑ
٣٥
ﲒ
[35] และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของเมืองนี้ไว้สำหรับหมู่ชนผู้มีปัญญาพิจารณา
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