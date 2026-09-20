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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 33
Al-'Ankabut
33
29:33
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ٣٣
وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣
وَلَمَّآ
ﱥ
أَن
ﱦ
جَآءَتۡ
ﱧ
رُسُلُنَا
ﱨ
لُوطٗا
ﱩ
سِيٓءَ
ﱪ
بِهِمۡ
ﱫ
وَضَاقَ
ﱬ
بِهِمۡ
ﱭ
ذَرۡعٗاۖ
ﱮﱯ
وَقَالُواْ
ﱰ
لَا
ﱱ
تَخَفۡ
ﱲ
وَلَا
ﱳ
تَحۡزَنۡ
ﱴ
إِنَّا
ﱵ
مُنَجُّوكَ
ﱶ
وَأَهۡلَكَ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
ٱمۡرَأَتَكَ
ﱹ
كَانَتۡ
ﱺ
مِنَ
ﱻ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱼ
٣٣
ﱽ
[33] และเมื่อฑูตของเรา (มลาอิกะฮฺ) ได้มาหาลูฏเขาเป็นทุกข์เพราะพวกเขา และกลัวที่จะให้ความคุ้มครองไม่ได้ดังนั้น (มลาอิกะฮฺ) จึงกล่าวว่า อย่ากลัวและเศร้าโศกเสียใจ แท้จริงเราเป็นผู้ช่วยเหลือท่านและบริวารของท่านเว้นแต่ภริยาของท่าน เพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย
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