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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 32
Al-'Ankabut
32
29:32
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ٣٢
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٢
قَالَ
ﱒ
إِنَّ
ﱓ
فِيهَا
ﱔ
لُوطٗاۚ
ﱕﱖ
قَالُواْ
ﱗ
نَحۡنُ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِمَن
ﱚ
فِيهَاۖ
ﱛﱜ
لَنُنَجِّيَنَّهُۥ
ﱝ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱمۡرَأَتَهُۥ
ﱠ
كَانَتۡ
ﱡ
مِنَ
ﱢ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱣ
٣٢
ﱤ
[32] เขา (อิบรอฮีม) กล่าวว่า แท้จริงในเมืองนั้นมีลูฏอยู่ด้วย พวกเขากล่าวว่า เรารู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้น แน่นอนเราจะช่วยเขาและบริวารของเขาให้รอดพ้น เว้นแต่ภริยาของเขาเพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย
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