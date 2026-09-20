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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 30
Al-'Ankabut
30
29:30
قال رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
قَالَ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱنصُرۡنِي
ﳂ
عَلَى
ﳃ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳄ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳅ
٣٠
ﳆ
[30] เขา (ลูฏ) กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้อยู่เหนือหมู่ชนผู้บ่อนทำลายด้วยเถิด
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