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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 3
Al-'Ankabut
3
29:3
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣
وَلَقَدۡ
ﲞ
فَتَنَّا
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
مِن
ﲡ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﲢﲣ
فَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
ٱلَّذِينَ
ﲦ
صَدَقُواْ
ﲧ
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲨ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲩ
٣
ﲪ
[3] และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบบรรดาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ดังนั้นอัลลอฮฺจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริง และจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ
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