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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 29
Al-'Ankabut
29
29:29
اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ٢٩
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩
أَئِنَّكُمۡ
ﲧ
لَتَأۡتُونَ
ﲨ
ٱلرِّجَالَ
ﲩ
وَتَقۡطَعُونَ
ﲪ
ٱلسَّبِيلَ
ﲫ
وَتَأۡتُونَ
ﲬ
فِي
ﲭ
نَادِيكُمُ
ﲮ
ٱلۡمُنكَرَۖ
ﲯﲰ
فَمَا
ﲱ
كَانَ
ﲲ
جَوَابَ
ﲳ
قَوۡمِهِۦٓ
ﲴ
إِلَّآ
ﲵ
أَن
ﲶ
قَالُواْ
ﲷ
ٱئۡتِنَا
ﲸ
بِعَذَابِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
إِن
ﲻ
كُنتَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲾ
٢٩
ﲿ
[29] แท้จริงพวกท่านสมสู่พวกผู้ชาย และปล้นบนทางหลวงกระนั้นหรือ และกระทำอนาจารในที่ชุมชนของพวกท่าน แต่คำตอบของหมู่ชนของเขามิใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่า จงนำการลงโทษของอัลลอฮฺมาให้แก่พวกเราซิหากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตย์จริง
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