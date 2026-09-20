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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 28
Al-'Ankabut
28
29:28
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ٢٨
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨
وَلُوطًا
ﲘ
إِذۡ
ﲙ
قَالَ
ﲚ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲛ
إِنَّكُمۡ
ﲜ
لَتَأۡتُونَ
ﲝ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
ﲞ
مَا
ﲟ
سَبَقَكُم
ﲠ
بِهَا
ﲡ
مِنۡ
ﲢ
أَحَدٖ
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲥ
٢٨
ﲦ
[28] และ (จงรำลึกถึง) ลูฏ เมื่อเขากล่าวแก่หมู่ชนของเขาว่า แท้จริงพวกท่านได้กระทำการลามกซึ่งไม่มีผู้ใดในหมู่มวลชนกระทำมาก่อนพวกท่านเลย
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