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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 26
Al-'Ankabut
26
29:26
۞ فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ
ﱴ ﱵ
لَهُۥ
ﱶ
لُوطٞۘ
ﱷﱸ
وَقَالَ
ﱹ
إِنِّي
ﱺ
مُهَاجِرٌ
ﱻ
إِلَىٰ
ﱼ
رَبِّيٓۖ
ﱽﱾ
إِنَّهُۥ
ﱿ
هُوَ
ﲀ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲁ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲂ
٢٦
ﲃ
[26] ดังนั้นลูฏได้ศรัทธาต่อเขา และเขา (อิบรอฮิม) กล่าวว่า แท้จริงฉันอพยพไปหาพระเจ้าของฉันแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ
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