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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 25
Al-'Ankabut
25
29:25
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ٢٥
وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍۢ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًۭا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٥
وَقَالَ
ﱗ
إِنَّمَا
ﱘ
ٱتَّخَذۡتُم
ﱙ
مِّن
ﱚ
دُونِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
أَوۡثَٰنٗا
ﱝ
مَّوَدَّةَ
ﱞ
بَيۡنِكُمۡ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱢﱣ
ثُمَّ
ﱤ
يَوۡمَ
ﱥ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱦ
يَكۡفُرُ
ﱧ
بَعۡضُكُم
ﱨ
بِبَعۡضٖ
ﱩ
وَيَلۡعَنُ
ﱪ
بَعۡضُكُم
ﱫ
بَعۡضٗا
ﱬ
وَمَأۡوَىٰكُمُ
ﱭ
ٱلنَّارُ
ﱮ
وَمَا
ﱯ
لَكُم
ﱰ
مِّن
ﱱ
نَّٰصِرِينَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
[25] และเขา (อิบรอฮีม) กล่าวว่า แท้จริงพวกท่านได้ยึดเอารูปปั้นต่าง ๆ อื่นจากอัลลอฮฺเพื่อให้เป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกท่านในชีวิตแห่งโลกนี้ แล้วในวันกิยามะฮฺบางคนในหมู่พวกท่านก็จะปฏิเสธอีกบางคน และบางคนในหมู่พวกท่านก็จะแช่งด่าอีกบางคน และที่พำนักของพวกท่านคือไฟ และสำหรับพวกท่านจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ
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