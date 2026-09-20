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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 22
Al-'Ankabut
22
29:22
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٢٢
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٢٢
وَمَآ
ﲳ
أَنتُم
ﲴ
بِمُعۡجِزِينَ
ﲵ
فِي
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
وَلَا
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلسَّمَآءِۖ
ﲺﲻ
وَمَا
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مِّن
ﲾ
دُونِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
نَصِيرٖ
ﳄ
٢٢
ﳅ
[22] และพวกท่านไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและในฟากฟ้า และอื่นจากอัลลอฮฺ สำหรับพวกท่านไม่มีผู้คุ้มครอง และไม่มีผู้ช่วยเหลือ
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