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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 21
Al-'Ankabut
21
29:21
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون ٢١
يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ٢١
يُعَذِّبُ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَشَآءُ
ﲫ
وَيَرۡحَمُ
ﲬ
مَن
ﲭ
يَشَآءُۖ
ﲮﲯ
وَإِلَيۡهِ
ﲰ
تُقۡلَبُونَ
ﲱ
٢١
ﲲ
[21] พระองค์ทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงเมตตาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และยังพระองค์เท่านั้นพวกท่านจะถูกนำกลับไป
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