Если вы сомневаетесь в истинности воскрешения, то посмотрите на этот мир и призадумайтесь, и тогда вы непременно увидите, что люди рождаются и умирают, растения цветут и увядают, облака образуются и распадаются, а ветра усиливаются и стихают. Все сущее возникает и умирает для того, чтобы возникнуть снова. Задумайтесь над человеческим сном, который справедливо можно назвать малой смертью. Ночь окутывает людей своим покрывалом, прекращается мирская суета и стихают человеческие голоса, а сами люди укладываются спать в теплые постели, в которых они больше напоминают покойников. Однако ночь не успевает закончиться, а люди уже просыпаются ото сна, оживают после малой смерти и говорят: «Хвала Аллаху, который вернул нас к жизни после смерти, и к Нему нам предстоит вернуться!» А затем Аллах воссоздаст конечное творение, и тогда люди уже никогда не познают смерть и сон - каждый из них обретет вечность в одной из двух обителей. Для Всевышнего Господа нет ничего невозможного, и если Он сумел однажды сотворить людей, то воссоздать эти творения для Него тем более не составит никакого труда.