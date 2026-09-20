ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 2
Al-'Ankabut
2
29:2
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ٢
أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢
أَحَسِبَ
ﲓ
ٱلنَّاسُ
ﲔ
أَن
ﲕ
يُتۡرَكُوٓاْ
ﲖ
أَن
ﲗ
يَقُولُوٓاْ
ﲘ
ءَامَنَّا
ﲙ
وَهُمۡ
ﲚ
لَا
ﲛ
يُفۡتَنُونَ
ﲜ
٢
ﲝ
[2] มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธา และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบ กระนั้นหรือ ?
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน