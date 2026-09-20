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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 18
Al-'Ankabut
18
29:18
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ١٨
وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٨
وَإِن
ﱵ
تُكَذِّبُواْ
ﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
أُمَمٞ
ﱹ
مِّن
ﱺ
قَبۡلِكُمۡۖ
ﱻﱼ
وَمَا
ﱽ
عَلَى
ﱾ
ٱلرَّسُولِ
ﱿ
إِلَّا
ﲀ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲁ
ٱلۡمُبِينُ
ﲂ
١٨
ﲃ
[18] และหากพวกท่านปฏิเสธ แน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกท่านก็ได้ปฏิเสธมาแล้ว หน้าที่ของร่อซู้ลนั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการเผยแพร่อันชัดแจ้ง
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