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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 15
Al-'Ankabut
15
29:15
فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين ١٥
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَصْحَـٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٥
فَأَنجَيۡنَٰهُ
ﱁ
وَأَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلسَّفِينَةِ
ﱃ
وَجَعَلۡنَٰهَآ
ﱄ
ءَايَةٗ
ﱅ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱆ
١٥
ﱇ
[15] ดังนั้นเราได้ช่วยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้น และเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชาติ
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