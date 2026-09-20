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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-'Ankabut อายาห์ 12
Al-'Ankabut
12
29:12
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ١٢
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٢
وَقَالَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
كَفَرُواْ
ﲙ
لِلَّذِينَ
ﲚ
ءَامَنُواْ
ﲛ
ٱتَّبِعُواْ
ﲜ
سَبِيلَنَا
ﲝ
وَلۡنَحۡمِلۡ
ﲞ
خَطَٰيَٰكُمۡ
ﲟ
وَمَا
ﲠ
هُم
ﲡ
بِحَٰمِلِينَ
ﲢ
مِنۡ
ﲣ
خَطَٰيَٰهُم
ﲤ
مِّن
ﲥ
شَيۡءٍۖ
ﲦﲧ
إِنَّهُمۡ
ﲨ
لَكَٰذِبُونَ
ﲩ
١٢
ﲪ
[12] และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า จงปฏิบัติตามแนวทางของเราและเราจะแบกรับความผิดของพวกท่าน และพวกเขามิได้แบกรับความผิดของเขาเหล่านั้นแต่อย่างใด แท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน
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