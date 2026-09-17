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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 98
Al-Anbiya
98
21:98
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ٩٨
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ٩٨
إِنَّكُمۡ
ﲒ
وَمَا
ﲓ
تَعۡبُدُونَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱللَّهِ
ﲗ
حَصَبُ
ﲘ
جَهَنَّمَ
ﲙ
أَنتُمۡ
ﲚ
لَهَا
ﲛ
وَٰرِدُونَ
ﲜ
٩٨
ﲝ
[98] แท้จริงพวกเจ้า (มุชริกีน) และสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺนั้น ทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรก โดยพวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น
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