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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 97
Al-Anbiya
97
21:97
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
ﲀ
فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
ﲂ
شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
ﲈ
كُنَّا
ﲉ
فِي
ﲊ
غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
[97] และเมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามา ขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา คือ สายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะจ้องเขม็งแล้วกล่าวว่า โอ้ความหายนะของเรา แน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงลืม (จากทางหลับที่น่ากลัวนี้) ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อธรรมอีกด้วย
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