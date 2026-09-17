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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 96
Al-Anbiya
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتَّىٰٓ
ﱳ
إِذَا
ﱴ
فُتِحَتۡ
ﱵ
يَأۡجُوجُ
ﱶ
وَمَأۡجُوجُ
ﱷ
وَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
كُلِّ
ﱺ
حَدَبٖ
ﱻ
يَنسِلُونَ
ﱼ
٩٦
ﱽ
[96] จนกระทั่งเมื่อ ยะอฺญูจญ์ และมะอฺญูจญ์ถูกปล่อยออกมาจากกำแพง และพวกเขาจะหลั่งไหลกันลงมาจากทุกทิศทาง
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