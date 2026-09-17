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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 89
Al-Anbiya
89
21:89
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
وَزَكَرِيَّآ
ﲠ
إِذۡ
ﲡ
نَادَىٰ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
رَبِّ
ﲤ
لَا
ﲥ
تَذَرۡنِي
ﲦ
فَرۡدٗا
ﲧ
وَأَنتَ
ﲨ
خَيۡرُ
ﲩ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲪ
٨٩
ﲫ
[89] และจงรำลึกถึงเรื่องราวของซะกะรียาเมื่อเขาไร้องเรียนพระเจ้าของเขาว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ของพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์อยู่อย่างเดียวดาย และพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้สืบมรดกอันดียิ่ง
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