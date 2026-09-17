ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 86
Al-Anbiya
86
21:86
وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
ﱶ
فِي
ﱷ
رَحۡمَتِنَآۖ
ﱸﱹ
إِنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱼ
٨٦
ﱽ
[86] และเราได้ให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเรา แท้จริงพวกเขาอยู่ในหมุ่คนดีมีคุณธรรม
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน