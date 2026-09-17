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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 85
Al-Anbiya
85
21:85
واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱭ
وَإِدۡرِيسَ
ﱮ
وَذَا
ﱯ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱰﱱ
كُلّٞ
ﱲ
مِّنَ
ﱳ
ٱلصَّٰبِرِينَ
ﱴ
٨٥
ﱵ
[85] และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอีลและอิดรีส และซัลกิฟลิ แต่ละคนอยุ่ในหมู่ผู้อดทนขันติ
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