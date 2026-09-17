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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 83
Al-Anbiya
83
21:83
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ
ﱏ ﱐ
إِذۡ
ﱑ
نَادَىٰ
ﱒ
رَبَّهُۥٓ
ﱓ
أَنِّي
ﱔ
مَسَّنِيَ
ﱕ
ٱلضُّرُّ
ﱖ
وَأَنتَ
ﱗ
أَرۡحَمُ
ﱘ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﱙ
٨٣
ﱚ
[83] และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอัยยูบ เมื่อเขาได้ร้องเรียนพระเจ้าของเขาว่า แท้จริงข้าพระองค์นั้น ความทุกข์ยากได้ประสบแก่ข้าพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่ง ในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย
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