О Мухаммад! Помяни добрым словом Нашего раба и посланника Айюба, дабы отдать ему дань уважения и почтить его память. Аллах подверг его суровому испытанию, однако он проявил должное терпение и остался доволен всеми превратностями судьбы. А испытание Аллаха состояло в том, что сатане было позволено поразить недугом его тело. Сатана дунул на него, и его тело покрылось ужасными язвами, которые беспокоили его долгое время. Затем испытание усилилось, и святой пророк потерял свою семью и нажитое добро. И только тогда он обратился с мольбой к Господу.