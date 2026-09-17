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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 82
Al-Anbiya
82
21:82
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك وكنا لهم حافظين ٨٢
وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًۭا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ ٨٢
وَمِنَ
ﱁ
ٱلشَّيَٰطِينِ
ﱂ
مَن
ﱃ
يَغُوصُونَ
ﱄ
لَهُۥ
ﱅ
وَيَعۡمَلُونَ
ﱆ
عَمَلٗا
ﱇ
دُونَ
ﱈ
ذَٰلِكَۖ
ﱉﱊ
وَكُنَّا
ﱋ
لَهُمۡ
ﱌ
حَٰفِظِينَ
ﱍ
٨٢
ﱎ
[82] และเราได้ให้ชัยตอน บางตัวดำน้ำให้สุลัยมาน และพวกเขาทำงานอื่นจากนั้น และเราเป็นผู้คุ้มกันรักษาพวกเขาเหล่านั้น
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