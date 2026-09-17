شەیتانەكانیش ئیشیان بۆ سولیمان پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم دەكرد [ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ ] وە لە ناو شەیتانەكانیشدا خوای گەورە كۆمەڵێك شەیتانی خستبووە ژێر دەستی سولەیمانەوە صلى الله علیه وسلم كە ئیشیان بۆی ئەكرد لەناو دەریاداو دەریاوانیان بۆی ئەكردو دوڕڕو گەوهەری ژێر دەریایان بۆی دەرئەكرد [ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ] وە جگە لەوە كاری تریشی پێ دەكردن [ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (٨٢) ] وە ئێمە دەمانپاراست لەوەى كە شەیتانەكان زیانى پێ بگەیەنن، یان دەمانپاراستن لەوەی كە ڕابكەن یان كار نەكەن.