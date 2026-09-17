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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 81
Al-Anbiya
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَيۡمَٰنَ
ﲴ
ٱلرِّيحَ
ﲵ
عَاصِفَةٗ
ﲶ
تَجۡرِي
ﲷ
بِأَمۡرِهِۦٓ
ﲸ
إِلَى
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
ٱلَّتِي
ﲻ
بَٰرَكۡنَا
ﲼ
فِيهَاۚ
ﲽﲾ
وَكُنَّا
ﲿ
بِكُلِّ
ﳀ
شَيۡءٍ
ﳁ
عَٰلِمِينَ
ﳂ
٨١
ﳃ
[81] และสำหรับสุลัยมาน เราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุ ตามคำบัญชาของเขา ไปยังดินแดนซึ่งเราได้ให้ความจำเริญ ณ ที่นั้น และเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
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