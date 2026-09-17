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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 80
Al-Anbiya
80
21:80
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ٨٠
وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍۢ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ ٨٠
وَعَلَّمۡنَٰهُ
ﲨ
صَنۡعَةَ
ﲩ
لَبُوسٖ
ﲪ
لَّكُمۡ
ﲫ
لِتُحۡصِنَكُم
ﲬ
مِّنۢ
ﲭ
بَأۡسِكُمۡۖ
ﲮﲯ
فَهَلۡ
ﲰ
أَنتُمۡ
ﲱ
شَٰكِرُونَ
ﲲ
٨٠
ﲳ
[80] และเราได้สอนเขาให้รู้การทำเสื้อเกราะแก่พวกเจ้า เพื่อป้องกันเจ้าจากการรบพุ่งกัน แล้วพวกเจ้าจะเป็นผู้กตัญญูขอบคุณบ้างไหม
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