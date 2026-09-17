ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 78
Al-Anbiya
78
21:78
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٧٨
وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ٧٨
وَدَاوُۥدَ
ﲇ
وَسُلَيۡمَٰنَ
ﲈ
إِذۡ
ﲉ
يَحۡكُمَانِ
ﲊ
فِي
ﲋ
ٱلۡحَرۡثِ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
نَفَشَتۡ
ﲎ
فِيهِ
ﲏ
غَنَمُ
ﲐ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲑ
وَكُنَّا
ﲒ
لِحُكۡمِهِمۡ
ﲓ
شَٰهِدِينَ
ﲔ
٧٨
ﲕ
[78] และจงรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดและสุลัยมาน เมื่อเขาทั้งสองได้ตัดสินใจเรื่องไร่นาเมื่อฝูงแกะของชนหมุ่หนึ่งได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืน และเราเป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขา
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน