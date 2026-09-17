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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 76
Al-Anbiya
76
21:76
ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ٧٦
وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٦
وَنُوحًا
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
نَادَىٰ
ﱮ
مِن
ﱯ
قَبۡلُ
ﱰ
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱱ
لَهُۥ
ﱲ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱳ
وَأَهۡلَهُۥ
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡكَرۡبِ
ﱶ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱷ
٧٦
ﱸ
[76] และจงรำลึกถึงเรื่องราวของนูหฺ เมื่อเขาได้ร้องเรียน (ต่ออัลลอฮฺ) ก่อนหน้าหนี้ แล้วเราได้ตอบรับการร้องเรียกแก่เขา และเราได้ช่วยให้เขาและพรรคพวกของเขา รอดพ้นจากความทุกข์ระทมอันใหญ่หลวง
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