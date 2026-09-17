ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 74
Al-Anbiya
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوطًا
ﱒ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱓ
حُكۡمٗا
ﱔ
وَعِلۡمٗا
ﱕ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱖ
مِنَ
ﱗ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱘ
ٱلَّتِي
ﱙ
كَانَت
ﱚ
تَّعۡمَلُ
ﱛ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ
ﱜﱝ
إِنَّهُمۡ
ﱞ
كَانُواْ
ﱟ
قَوۡمَ
ﱠ
سَوۡءٖ
ﱡ
فَٰسِقِينَ
ﱢ
٧٤
ﱣ
[74] และลุฏนั้นเราได้ให้การเป็นนะบี และวิชาความรู้แก่เขา และเราได้ให้เขารอดพ้นจากหมู่บ้านนั้น ซึ่งชาวบ้านได้กระทำความชั่ว แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชั่วช้าและฝ่าฝืน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน