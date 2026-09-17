Аллах похвалил Своего посланника Лута за то, что он обладал глубокими познаниями в области религии и умел рассудить людей по справедливости. Аллах отправил его проповедовать истину среди его соплеменников, призвать их к поклонению одному Аллаху и удержать их от мерзкого греха, который они совершали. Он долго призывал своих соплеменников уверовать, однако они отказались ответить на его призыв. Тогда Аллах перевернул их поселение вверх дном и уничтожил всех неверующих от первого до последнего. Воистину, они были грешниками и нечестивцами. Они отвергли проповедника истины и пригрозили выгнать его из города. Но Аллах спас пророка Лута вместе с его семейством и повелел им покинуть город под покровом ночи и удалиться подальше от него. Они выполнили это повеление и спаслись, и это было великой милостью Господа по отношению к ним.