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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 71
Al-Anbiya
71
21:71
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ٧١
وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ٧١
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲴ
وَلُوطًا
ﲵ
إِلَى
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
ٱلَّتِي
ﲸ
بَٰرَكۡنَا
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لِلۡعَٰلَمِينَ
ﲻ
٧١
ﲼ
[71] และเราได้ให้เขา (อิบรอฮีม) และลูฏ (หลายชาย-ลูกของพี่ชาย) รอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้ให้มีความจำเริญอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่าง ๆ
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