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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 69
Al-Anbiya
69
21:69
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ٦٩
قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًۭا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩
قُلۡنَا
ﲦ
يَٰنَارُ
ﲧ
كُونِي
ﲨ
بَرۡدٗا
ﲩ
وَسَلَٰمًا
ﲪ
عَلَىٰٓ
ﲫ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲬ
٦٩
ﲭ
[69] เรา (อัลลอฮฺ) กล่าวว่า ไฟเอ๋ย จงเย็นลง และให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเถิด
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