خواى گەورە ئیبراهیم پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم رزگار دەكات [ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩) ] دوای ئەوەی كە ئاگرێكی زۆر گەورەیان كردەوە كە ئاگرى وا گەورە نەكرابووەوە، وە گڕو بڵێسەى زۆر گەورە بوو نەیانتوانى لێى نزیك ببنەوە بە مەنجەنیق ئیبراهیمیان صلى الله علیه وسلم هەڵدایە ناوی،لەو كاتەدا ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم فەرمووى: (حسبی الله ونعم الوكیل، واتە: تەنها خوام بەسە، وە باشترین پشت پێبەستراوە) خوای گەورە ئەفەرمووێ: وتمان ئەی ئاگر ساردو سەلامەت بە لەسەر ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم ، ئەگەر نەیفەرمووایە سەلامەت بە ئەوەندە سارد ئەبوو لە ساردیدا ئیبراهیمی صلى الله علیه وسلم ئەبەست و ئازاری پێ ئەگەیاند (لەو كاتەدا هەرچى ئاگرى دونیا هەبوو هەر هەمووى كوژایەوەو كەس سوودى لە ئاگر نەبینى، وە هەرچى گیانلەبەر هەبوو فووى لە ئاگرەكە دەكرد بۆ ئەوەى بكوژێتەوە تەنها قومقمۆك (پیسپیسۆك) نەبێت كە فووى دەكرد بۆ ئەوەى ئاگرەكە گەشتر بێت، هەر بۆیە سوننەتە بیكوژیت) .